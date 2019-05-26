Дело возбуждено после наезда на сотрудника ДПС в Москве

Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова сообщила, что по факту наезда на сотрудника ДПС в Москве возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

По ее словам, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 российского уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти).

Она добавила, что за рулем автомобиля был мужчина 1992 года рождения.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что наезд на инспектора ДПС в Москве совершил 27-летний сын экс-сенатора.