Сына экс-сенатора задержали после наезда на инспектора ДПС

Сын бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова Тимур сбил инспектора ДПС в Москве. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал 112.

Как отмечается, инспекторы остановили 27-летнего Галлямова, который находился за рулем внедорожника. Мужчина отказался показать документы и уехал.

Спустя время он остановился на светофоре. Сотрудники полиции вышли из патрульной машины, чтобы задержать Галлямова, однако тот сбил одного из них и скрылся с места преступления.

Уточняется, что вскоре мужчину задержали, а его состояние было странным — он «был то взвинчен, то подавлен».

Ранее сообщалось, что женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье.