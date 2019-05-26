Выпускница оскандалившейся школы встала на защиту директора после БДСМ-вечеринки
Выпускница школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное БДСМ-видео, Алиса Гудименко заступилась за уволившегося директора учебного заведения. Об этом она написала в фейсбуке.
По словам девушки, она сама закончила эту школу, а ее мать проработала в учебном заведении 30 лет. Директора Гудименко знает с шестилетнего возраста.
«Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки», — заявила Гудименко.
Она добавила, что нельзя допускать увольнения специалистов такого уровня.
Ранее группа выпускников, которая решила устроить «день непослушания», пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ. Директор школы после произошедшего написала заявление об увольнении по собственному желанию.