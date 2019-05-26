Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу

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В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас. Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.