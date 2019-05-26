Ребенка насмерть придавило сценой во время танцевального конкурса

На востоке Китая ребенок погиб при обрушении сцены в одном из местных театров, сообщает ТАСС.

Уточняется, что еще 14 человек получили различные травмы.

Инцидент произошел во время детского танцевального конкурса в театре Цзиньшуйсянь. Сообщается, что во время одного из номеров неожиданно под землю провалилась центральная подвижная часть сцены.

В общей сложности пострадали 15 человек, одного ребенка спасти не удалось, несмотря на усилия врачей.

Полиция начала расследование случившегося и задержала несколько человек, ответственных за проведение данного мероприятия.