Ребенка насмерть придавило сценой во время танцевального конкурса
На востоке Китая ребенок погиб при обрушении сцены в одном из местных театров, сообщает ТАСС.
Уточняется, что еще 14 человек получили различные травмы.
Инцидент произошел во время детского танцевального конкурса в театре Цзиньшуйсянь. Сообщается, что во время одного из номеров неожиданно под землю провалилась центральная подвижная часть сцены.
В общей сложности пострадали 15 человек, одного ребенка спасти не удалось, несмотря на усилия врачей.
Полиция начала расследование случившегося и задержала несколько человек, ответственных за проведение данного мероприятия.