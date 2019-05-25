Первый замглавы Балашихи арестован из-за взятки в 4 млн рублей

Первый заместитель главы администрации города Балашиха был арестован за получение взятки в 4 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Согласно информации на сайте властей Балашихи, должность первого заместителя главы администрации занимает Алексей Коваль.

«Предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с лета 2018 обвиняемый систематически получал деньги от гендиректора одной из строительных компаний по ремонту дорог за непроверку качества ремонтных работ.