Папа Римский сравнил аборт с наймом киллера
Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен, сообщает Associated Press.
Он призвал врачей спасать неродившихся детей даже в самых тяжелых случаях.
Понтифик добавил, что противодействие абортам — это не религиозный вопрос, а человеческий.
«Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему?. Можно ли нанять киллера для решения проблемы?», — заявил он.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.