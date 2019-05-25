Как без тяжелых последствий провести последний звонок, рассказали в Росгвардии
В Росгвардии рассказали, как без тяжелых последствий провести последний звонок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, школьникам следует сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также оставить контакты нескольких человек, с которыми они планируют праздновать выпускной.
В случае пропажи человека росгвардейцы советуют использовать возможности гаджетов, которые обладают функцией поиска. Если сами найти пропавшего в короткий период не удалось, следует оперативно обратиться в правоохранительные органы.
Кроме этого, в Росгвардии попросили с понимаем воспринимать дополнительные меры безопасности в эти дни.
Росгвардейцы также напомнили, что обратиться в правоохранительные органы можно по единому номеру 112 или 102 с мобильного телефона.
Ранее сообщалось, что учащиеся российской школы устроили БДСМ-вечеринку по случаю выпускного.