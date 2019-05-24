«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя

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Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы «Кино» на слова Виктора Цоя «Перемен!», передает РЕН ТВ.

Таким образом он призвал суд освободить его из-под стражи, попросив «перемен в жизни и месте жительства».

«У Цоя есть песня — «Перемен требуют наши сердца». Она настолько отражает действительность», — сказал Захарченко.

Ранее обвинение попросило суд приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима.