«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы «Кино» на слова Виктора Цоя «Перемен!», передает РЕН ТВ.
Таким образом он призвал суд освободить его из-под стражи, попросив «перемен в жизни и месте жительства».
«У Цоя есть песня — «Перемен требуют наши сердца». Она настолько отражает действительность», — сказал Захарченко.
Ранее обвинение попросило суд приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима.