Ядерный центр в России закупит иконы и панно на 2 млн рублей
Российский ядерный центр в Сарове Нижегородской области, который входит в госкорпорацию «Росатом», собирается закупить иконы с изображением Серафима Саровского, картины и книги на сумму 2,3 млн руб. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Как отмечается, в Росатоме такое решение объяснили тем, что недалеко от города располагается Серафимо-Дивеевский монастырь.
Уточняется, что речь идет о закупке 76 небольших икон Серафима Саровского, украшенных стразами, а также 165 книг-плакеток, 66 панно «Саровская пустынь» и 90 триптихов.
Причем, по словам представителя службы ядерного центра, вся эта продукция закупается в качестве сувениров.
Ранее сообщалось, что трех россиян отправили в колонию за кражу икон из монастыря.