Guardian: богатство коррупционеров поделят между бедными в Мексике

Мексиканские власти решили распродать с аукциона имущество, изъятое у коррупционеров и других преступников, пишет газета The Guardian.

Речь идет о продаже 82 автомобилей премиум-класса, которые уйдут с молотка в эти выходные. Полученные средства от них будут распределены между бедными, а также выделены на социальные программы.

«Все, что конфисковано [у преступников], будет возвращено общинам, прежде всего бедным общинам страны», — сказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Общая стоимость десятков автомобилей оценивается в $1,2 млн. Аукцион — это своего рода попытка положить конец мексиканской системе «обратного Робин Гуда», при которой коррупционеры отбирали у бедных людей имущество и присваивали себе, объяснил Рикардо Родригес Варгас, директор Института по возвращению похищенного имущества народу.

Аукцион автомобилей пройдет в выходные. После этого состоится еще два аукциона, во время которых продадут элитные дома и ювелирные изделия.