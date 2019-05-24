Бегемотицу Ксюшу перевели в открытый вольер Московского зоопарка

Карликовая бегемотица Ксюша впервые за год вышла в открытый вольер Московского зоопарка. Об этом зоопарк сообщает в фейсбуке.

Как отмечается, животное провело весь зимний период в закрытом посещении, куда посетителям вход запрещен.

Причем бегемотицу смогли выпустить раньше запланированного срока из-за хорошей погоды.

«Сейчас Ксюша радуется возможности размяться и погулять на свежем воздухе», — отмечается в сообщении зоопарка.

Уточняется, что бегемотица за время зимы подросла. На настоящий момент ее вес составляет 212 килограмм.

Посетители зоопарка могут увидеть Ксюшу около павильона «Копытные Африки».

Ранее сообщалось, что бегемотицу Ксюшу совсем скоро покажут посетителям Московского зоопарка.