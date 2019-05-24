Пожилая женщина упала с трапа в российском аэропорту

В петербургском аэропорту «Пулково» пожилая женщина оступилась и упала с трапа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Как отмечается, после инцидента служба аэропорта оказала медицинскую помощь 74-летней женщине.

«Затем пассажирка была госпитализирована», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что с оборудованием аэропорта все было хорошо, и другие пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что пьяного авиадебошира увезли на кресле-каталке в дежурную часть в Домодедово.