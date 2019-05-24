Ученик сообщил подробности БДСМ-вечеринки выпускников

Во Владивостоке старшеклассник в школе, в которой выпускники надели одежду для БДСМ и пошли на выпускной, сообщил подробности. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, учащиеся выступили против увольнения директора школы.

Он подчеркнул, что одноклассники переживают по этому поводу и не хотят, чтобы директор и учителя увольнялись.

Учащийся также добавил, что мальчика с огнетушителем, который участвовал в школьном БДСМ-флешмобе, исключат, а девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была в погонах.

Кроме того, он уточнил, что не все родители и учителя отрицательно отнеслись к подобному выступлению на выпускном.

Ранее сообщалось, что директор школы прокомментировала БСДМ-скандал с выпускниками.

После инцидента в школе во Владивостоке устроили проверку.