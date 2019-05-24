Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.

По ее словам, она самостоятельно приняла решение не сообщать о звонках Скрипаля.

«Мое личное решение. Я изначально решила, что мне нужно, чтобы он звонил и разговаривал с мамой. Он позвонил», — пояснила Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль сообщила, что передала запись разговоров с ним в Следственный комитет России.

Накануне стало известно, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в марте прошлого года в британском Солсбери, позвонил своей племяннице Виктории в России. Как отмечалось, второй звонок от Скрипаля поступил 9 мая и был записан на автоответчик.