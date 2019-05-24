Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

На последнем звонке в школе ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, передает РИА «Новости».

Депутат выступала на празднике, когда на нее набросился девятиклассник. Школьника скрутили и вывели из зала. Отмечается, что женщина «не сильно пострадала».

МВД проводит проверку произошедшего.

«Поводом для проверки стало обращение пострадавшего в результате инцидента депутата в органы внутренних дел», — сообщили в МВД по Марий Эл.

Ранее в Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.