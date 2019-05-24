Видео с пьяным авиадебоширом появилось в Сети

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Пьяного дебошира, прилетевшего рейсом Симферополь-Москва, засняли на видео до того, как он умер. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что видеозапись снял один из пассажиров рейса. На кадрах видно, как все пассажиры самолета пытаются успокоить мужчину, который, по их мнению, «сошел с ума».

«Его сейчас привязали, так как он что-то кричал», — добавил голос за кадром.

Как добавил пассажир, дебошир побил женщину и ударил гаджетом по голове своего соседа.

Слышно, как кто-то из пассажиров предлагает выкинуть дебошира за борт, дав парашют.

Ранее сообщалось, что пьяного авиадебошира увезли на кресле-каталке в дежурную часть в Домодедово.

По данным МВД, в дежурную часть аэропорта Домодедово поступила информация о том, что на борту авиалайнера находился пассажир с признаками алкогольного опьянения, нарушавший общественный порядок. Сразу после приземления самолета полицейские усадили пьяного дебошира в кресло-каталку и доставили в отделение полиции.