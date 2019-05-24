РПЦ просит перенести опрос по строительству храма в Екатеринбурге
Епархия попросила перенести опрос по строительству храма на месте сквера минимум на месяц. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель епархии попросил перенести голосование для того, чтобы люди успокоились и приняли взвешенное решение.
«Просим... перенести любые формы голосования по собору... минимум на месяц вперед», — добавил представитель.
Ранее в Кремле заявили о невмешательстве в ситуацию с храмом в Екатеринбурге.
Также до этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сквер останется сквером.