РПЦ просит перенести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

Епархия попросила перенести опрос по строительству храма на месте сквера минимум на месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель епархии попросил перенести голосование для того, чтобы люди успокоились и приняли взвешенное решение.

«Просим... перенести любые формы голосования по собору... минимум на месяц вперед», — добавил представитель.

Ранее в Кремле заявили о невмешательстве в ситуацию с храмом в Екатеринбурге.

Также до этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сквер останется сквером.