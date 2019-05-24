Погибли спускавшиеся с Эвереста альпинисты

Два иностранных альпиниста погибли во время спуска с Эвереста, пишет Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Уточняется, что скончались два альпиниста из Австрии и Индии, спускавшиеся с тибетской стороны и другого участка на вершине.

Как отмечается, альпинисты почувствовали недомогание, когда спускались с горы. Через время они погибли.

По данным газеты, весной во время покорения Эвереста также погибли еще 16 человек.

Ранее сообщалось, что путь на Эверест закрыли из-за мусора.