Преступник пообещал сдаться полиции в обмен на лайки в соцсетях

Американец Хосе Симмс, находящий в розыске, заявил, что добровольно сдастся полиции, если его пост наберет 15 тысяч лайков. Об этом сообщает CBS.

Симмс находится в розыске, потому что он пропустил заседания суда по различным обвинениям, в частности, по иску о причинении вреда ребенку, уточняет издание.

Как отмечается, сотрудники полиции заключили с американцем сделку. Если его пост наберет 15 тысяч лайков, то он придет к ним в полицейский участок.

По последним данным, запись в социальных сетях набрала уже 22 тыс. лайков, но преступник пока не выполнил свое обещание.

Ранее сообщалось, что после призыва главы республики Рамзана Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции.