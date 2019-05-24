Москвичей предупрелили об агрессивных воронах

В Мосприроды дали советы москвичам, как действовать при нападении агрессивных ворон, которые в мае-июне выводят птенцов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в такой период вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к птенцам.

Так, пара серых ворон охраняет свой участок, и плохо летающих птенцов, которых люди часто с любопытством рассматривают и близко подходят к ним.

Москвичам посоветовали в таких ситуациях не подходить к воронятам и не пытаться их взять в руки.

Ранее сообщалось, что нашествие диких лис зафиксировано в Москве.