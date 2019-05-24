Московское метро оштрафует производителя застрявших поездов

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Московский метрополитен оштрафует «Метровагонмаш», который произвел застрявшие на Серпуховско-Тимирязевской линии поезда 760-й серии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосметро.

Представители метрополитена подчеркнули, что причиной нештатной ситуации стала техническая неисправность составов.

«В соответствии с контрактом ему [«Метровагонмашу»] будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.

Метрополитен добавил, что «Метровагонмаш» подтвердил техническую неисправность составов.

Ранее сообщалось, что в тоннеле московского метро застряли три поезда.