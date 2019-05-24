Московское метро оштрафует производителя застрявших поездов
Московский метрополитен оштрафует «Метровагонмаш», который произвел застрявшие на Серпуховско-Тимирязевской линии поезда 760-й серии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосметро.
Представители метрополитена подчеркнули, что причиной нештатной ситуации стала техническая неисправность составов.
«В соответствии с контрактом ему [«Метровагонмашу»] будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.
Метрополитен добавил, что «Метровагонмаш» подтвердил техническую неисправность составов.
Ранее сообщалось, что в тоннеле московского метро застряли три поезда.