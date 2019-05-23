Во Владивостоке мэр проводил выпускников «в последний путь в жизни»

Во Владивостоке мэр города Олег Гуменюк, обращаясь к выпускникам, пообещал проводить их «в последний путь в жизни», сообщает местный портал Vl.ru.

Так, во время последнего звонка в Техническом лицее глава города, обращаясь к выпускникам, сказал: «... все школы соберутся на стадионе «Авангард» и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни».

Отмечается, что Гуменюк попытался объяснить, что он хотел сказать

«Ну, вы же понимаете, что я имел в виду...», — продолжил он после внезапной паузы.

В ответ на его слова выпускники рассмеялись.