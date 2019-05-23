Торнадо убил трех американцев

В американском штате Миссури прошел мощный торнадо. Об этом сообщает местный департамент штата.

В результате погибли три человека погибли в районе Голден-Сити. Еще несколько человек пострадали.

Торнадо сопровождается ливнями и крупным градом.

Также торнадо проходят в других штатах — Оклахоме и Айове.