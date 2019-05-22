Разные проходные баллы для девочек и мальчиков установили в гимназии в Перми

В одной из пермских гимназий специально завысили проходной балл для девочек, которые хотят учиться в первом классе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мальчики могли поступить, набрав меньше баллов, так как они, когда вырастают, «становятся лидерами» и «правят страной», хоть, как правило, имеют сначала проблемы в обучении.

Выяснилось, что девочки могли поступить в первый класс, набрав 69,1 балл, а мальчикам нужно было — 65,7.

Многие пользователи в Сети раскритиковали такой подход и обвинили гимназию в «гендерной дискриминации».

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