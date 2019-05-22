Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром

Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА «Новости».

В НАК подтвердили, что боевики выступали на стороне одной из террористических организаций и готовили террористический акт в месте массового скопления людей.

В доме, где прятались террористы, силовики нашли оружие, самодельные бомбы и литературу экстремистской направленности.

К какой именно группировке принадлежали боевики не уточняется.

Также ничего не известно о ранениях среди силовиков.

Ранее стало известно, что власти города Кольчугино эвакуировали не менее 15 человек из-за спецоперации по ликвидации боевиков.