Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром
Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА «Новости».
В НАК подтвердили, что боевики выступали на стороне одной из террористических организаций и готовили террористический акт в месте массового скопления людей.
В доме, где прятались террористы, силовики нашли оружие, самодельные бомбы и литературу экстремистской направленности.
К какой именно группировке принадлежали боевики не уточняется.
Также ничего не известно о ранениях среди силовиков.
Ранее стало известно, что власти города Кольчугино эвакуировали не менее 15 человек из-за спецоперации по ликвидации боевиков.