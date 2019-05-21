Московское метро восстанавливает работу после ЧП с поездами
Все станции Большой кольцевой и Солнцевской линий открыты на вход, кроме «Делового центра», сообщается в твиттере Московского метро.
При этом отмечается, что на участке «Шелепиха» — «Парк Победы» и «Шелепиха» — «Деловой центр» движения нет.
Ранее стало известно, что из трех поездов, которые остановились в тоннеле метро Москвы, вывезены все пассажиры. Отмечалось, что более тысячи человек провели под землей больше трех часов. Также сообщалось, что никто из них не обратился за медицинской помощью.