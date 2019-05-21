Названа причина остановки поездов метро в Москве
В пресс-службе Московского транспорта заявили, что причиной нештатной ситуации с поездами стала потеря напряжения в «контактной рельсе».
В Мостранспорте заверили, что в тоннеле, где встали три поезда, нет задымления. Также в пресс-службе уточнили, что пассажирам ничего не угрожает.
«Основная причина — потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе Мосметро также добавили, что пассажиры одного из застрявших поездов в настоящий момент доставлены на одну из станций.
Ранее сообщалось, что три поезда московского метро застряли в тоннеле.
Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.