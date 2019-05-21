Названа причина остановки поездов метро в Москве

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В пресс-службе Московского транспорта заявили, что причиной нештатной ситуации с поездами стала потеря напряжения в «контактной рельсе».

В Мостранспорте заверили, что в тоннеле, где встали три поезда, нет задымления. Также в пресс-службе уточнили, что пассажирам ничего не угрожает.

«Основная причина — потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Мосметро также добавили, что пассажиры одного из застрявших поездов в настоящий момент доставлены на одну из станций.

Ранее сообщалось, что три поезда московского метро застряли в тоннеле.