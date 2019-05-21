Патриарху Кириллу строят «секретную» резиденцию под Петербургом, сообщили СМИ

В городе Пушкин могут построить личную резиденцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга.

По словам источников, еще в 2017 году был объявлен конкурс по выбору подрядчика, после чего работу сразу засекретили.

Уточняется, что стоимость проекта составляет 2,8 млрд руб., а площадь резиденции — почти 3,5 тыс. кв. м.

Кроме того, отметил один из источников, покои патриарха оборудуют системой «Умный дом».

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал верующих не забывать о смерти.