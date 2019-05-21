Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию

Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает больницы пускать родственников навещать пациентов в реанимации, сообщает РИА «Новости»

В настоящее время такая обязанность медицинских учреждений нигде не прописана, поэтому в каждом конкретном случае принимается новое решение.

Документ прописывает обязанности медицинских учреждений предоставлять такую возможность родственникам и законным представителям пациентов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон должен заработать быстро и без бюрократических проволочек.

В первом чтении закон был принят 4 июля прошлого года, во втором — 16 мая.