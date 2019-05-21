Скандалом с вибраторами закончился чемпионат по сквошу

Чемпионат по сквошу, прошедший в Испании, привел к скандалу и спорам о сексизме после того, как женщинам-участницам в качестве призов вручили секс-игрушки, восковые полоски и электрические пилки для ног, сообщает «Би-би-си».

Девушки отослали призы в местную Федерацию сквоша вместе с жалобой. В результате, глава клуба по сквошу в городе Овьедо, который организовывал мероприятие, подал в отставку.

По словам победительницы соревнований Элизабет Садо, девушки довольны тем, что жители Испании заговорили о сексизме в спорте. Они надеются, что этот конфликт сможет повлиять на некоторые законы Испании и положение женщин в стране.

Сквош — игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Особо популярен в Европе, Австралии и Северной Америке.