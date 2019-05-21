Грозивший спрыгнуть с Эйфелевой башни оказался россиянином

Просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз мужчина, оказался выходцем из России, сообщает BFMTV.

Накануне в Париже эвакуировали и закрывали Эйфелеву башню из-за мужчины, который угрожал броситься на землю. Он провел несколько часов, держась за перекладины под последним ярусом башни. После прибытия на место спасателей и сотрудников полиции, мужчина сдался властям.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что «альпинист», как его уже окрестили СМИ, оказался русским просителем убежища с суицидальными наклонностями.

Мужчина не был помещен под стражу, однако он скоро будет в участок для дачи показаний.