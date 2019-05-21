Грозивший спрыгнуть с Эйфелевой башни оказался россиянином
Просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз мужчина, оказался выходцем из России, сообщает BFMTV.
Накануне в Париже эвакуировали и закрывали Эйфелеву башню из-за мужчины, который угрожал броситься на землю. Он провел несколько часов, держась за перекладины под последним ярусом башни. После прибытия на место спасателей и сотрудников полиции, мужчина сдался властям.
Источник, близкий к расследованию, сообщил, что «альпинист», как его уже окрестили СМИ, оказался русским просителем убежища с суицидальными наклонностями.
Мужчина не был помещен под стражу, однако он скоро будет в участок для дачи показаний.