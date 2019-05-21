Загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр» в Москве, передает РИА «Новости».

Возгорание произошло на 19 этаже.

Из здания были эвакуированы 700 человек.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пострадавших при возгорании нет, к ликвидации пожара привлекались 39 человек и семь единиц техники.