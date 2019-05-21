Россиянам упростили порядок установления инвалидности

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал документ, который упрощает медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно представленной информации, документы для подтверждения инвалидности медорганизации будут удаленно передавать на экспертизу без привлечения гражданина. У россиян будет возможность получить копию акта об экспертизе, протокола ее проведения и заявления на обжалование решений.

Ранее сообщалось, что документ расширяет список заболеваний, при которых уже при первичном осмотре инвалидность можно будет установить бессрочно.