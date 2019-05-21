Устроившего стрельбу в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Брентону Тарранту, который устроил стрельбу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча, предъявлены обвинения в терроризме. Об этом сообщается на сайте полиции.
Как отмечается, в настоящее время расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
«Обвинение содержит утверждение, что террористический акт был совершен в Крайстчерче 15 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Согласно представленной информации, Тарранта обвинили в терроризме, 51 убийстве и 40 покушениях на убийство.
Ранее сообщалось, что Новая Зеландия меняет закон о контроле за оружием.
Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. В результате произошедшего погибли 50 человек.