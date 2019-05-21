Экс-министр Абызов похвалил СИЗО

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Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что экс-министр открытого правительства Михаил Абызов, в настоящее время находящийся в столичном СИЗО «Лефортово», благодарен сотрудникам изолятора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.

По словам Меркачевой, Абызов ни на что не жалуется, «все хвалит».

«Возможно, он думает, лучше не сопротивляться той системе, которая тебя сейчас подавила и от нее зависит твоя жизнь», — сказала Меркачева.

Она добавила, что в «Лефортово» условия содержания лучше, чем в других изоляторах.

Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест экс-министру Абызову.