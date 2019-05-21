«Одноклассник угостил»: новосибирские школьники массово отравились крысиным ядом
Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после отравления 13 учеников младших классов крысиным ядом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в одной из школ в райцентре Чаны 20 мая.
«Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе», — говорится в сообщении.
Как уточняется, пострадавших детей госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее школьник распылил раздражающий газ в школе на Украине.