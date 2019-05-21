Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании «Ямал» проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, задержка самолета в Ноябрьск произошла утром 21 мая. Самолет должен был вылететь в 8.30 (6.30 мск), но полет был отложен на 4,5 часа.

«Очень тщательно и щепетильно относятся к технической составляющей, поэтому устранят неисправность, и борт полетит», — сказал источник.

Ранее SSJ-100 Ульяновск — Москва экстренно прервал взлет из-за неполадок.