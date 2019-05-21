Каких врачей не хватает в России, показал опрос

По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.

Более половины россиян (53%) сообщили, что сталкивались с тем, что нужного врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены.

Опрошенные чаще всего сообщали об отсутствии невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%).

Ранее опрос определил самую распространенную аллергию у жителей России.