Посольство Украины выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
Посольство Украины в США выдало фотографию из архива Холокоста за депортацию крымских татар. Об этом сообщается в твиттере российской дипмиссии.
В день памяти жертв депортации крымских татар украинское посольство ошибочно опубликовало снимок евреев из Лодзинского гетто.
Речь идет о фото из гетто в Польше, на котором запечатлена посадка евреев в вагоны для отправки в лагерь смерти.
Данная фотография находится в архиве Музея памяти жертв Холокоста.
В посольстве России в США публикацию украинский дипмиссии назвали «методичкой дипломатии» Киева.