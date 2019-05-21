Посольство Украины выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар

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Посольство Украины в США выдало фотографию из архива Холокоста за депортацию крымских татар. Об этом сообщается в твиттере российской дипмиссии.

В день памяти жертв депортации крымских татар украинское посольство ошибочно опубликовало снимок евреев из Лодзинского гетто.

Речь идет о фото из гетто в Польше, на котором запечатлена посадка евреев в вагоны для отправки в лагерь смерти.

Данная фотография находится в архиве Музея памяти жертв Холокоста.

В посольстве России в США публикацию украинский дипмиссии назвали «методичкой дипломатии» Киева.