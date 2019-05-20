Забор демонтируют с места стройки храма в Екатеринбурге

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С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины.

Фонд святой Екатерины курирует строительство храма. Из-за его возведения в городе прошел ряд несогласованных протестных акций.

«Для сохранения стабильности, мира и для недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор», — говорится в заявлении фонда.

При этом глава фонда Александр Андреев выразил уверенность, что православный храм будет достроен.

Ранее РПЦ выступила с заявлением после скандала на стройке храма в Екатеринбурге.