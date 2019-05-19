Снаряд «Катюша» упал у посольства США

Снаряд «Катюша» упал в «зеленой зоне» столицы Ирака. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, в этой зоне повышенной безопасности находятся основные министерства и посольства Багдада, в том числе посольство США.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

На настоящий момент иракские военные не предоставили других подробностей.

«Катюша» — это многоцелевая ракетная установка, которая была разработана в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Дешевые и эффективные системы, которые можно было установить на обычные грузовики, получили дальнейшее развитие после войны. Они были поставлены во многие страны, включая Ирак.