Захарова пообещала помочь Бутиной в оплате адвокатов

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство сделает все возможное, чтобы оказать помощь россиянке Марии Бутиной, которая сейчас находится в тюрьме в США, в том числе в вопросе оплаты ее адвоката. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что Бутина записала видеообращение из тюрьмы США, в котором она попросила оказать ей финансовую помощь.

По словам Захаровой, Россия не занимается финансированием адвокатов, но пытается сделать так, чтобы Бутиной предоставили все права как российской гражданке.

«И, конечно, если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать все возможное, чтобы ей помочь», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Бутину снова переведут в другую тюрьму.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.