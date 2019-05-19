Взрыв произошел в Харькове, есть погибшие
В Харькове недалеко от одного жилого дома взорвалась граната. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека. Еще один был госпитализирован.
Уточняется, что погиб 36-летний мужчина, личность второго погибшего устанавливается. Раненного 35-летнего мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями, его состояние оценивается как удовлетворительное.
На настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что надпись Russia сорвали с куртки мужчины на Украине.