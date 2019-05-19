Бутина вышла на связь и начала просить денег
Задержанная в США россиянка Мария Бутина записала первое видеообращение после того, как американский суд огласил ей приговор. Ролик опубликовал в своем инстаграме пользователь @antiglobalist1.
В своем видеообращении Бутина выразила ощущение, что «будто бы снова вернулась в современность», где есть доступ в Сеть, и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
«Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой», — сказала Бутина.
По ее словам, деньги требуются на оплату работы адвокатов, которые в настоящий момент подали апелляцию на ее приговор.
Бутина заключила, что «русские не сдаются».
Ранее сообщалось, что Бутину перевели в другую тюрьму.