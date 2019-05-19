Бутина вышла на связь и начала просить денег

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Задержанная в США россиянка Мария Бутина записала первое видеообращение после того, как американский суд огласил ей приговор. Ролик опубликовал в своем инстаграме пользователь @antiglobalist1.

В своем видеообращении Бутина выразила ощущение, что «будто бы снова вернулась в современность», где есть доступ в Сеть, и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой», — сказала Бутина.

По ее словам, деньги требуются на оплату работы адвокатов, которые в настоящий момент подали апелляцию на ее приговор.

Бутина заключила, что «русские не сдаются».

Ранее сообщалось, что Бутину перевели в другую тюрьму.