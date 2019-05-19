Трое погибли при пожаре в Оренбуржье

В результате пожара в частном доме в поселке Адамовка Адамовского района Оренбургской области погибли три человека, сообщается на сайте управления СК по региону.

Отмечается, что в сгоревшем доме были обнаружены тела 68-летней пенсионерки, ее 47-летнего сына и 43-летней дочери.

На сайте ведомства добавили, что ранее за проживавшими в доме не замечали регулярного распития спиртных напитков.

В настоящее время ведется проверка инцидента.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в доме в Волгограде.