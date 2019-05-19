Взрыв гранаты убил двух украинцев в Харькове

В Харькове недалеко от одного из жилых домов неизвестный взорвал гранату, двое погибли. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции.

Отмечается, что в результате инцидента погибли двое мужчин 36 и 38 лет. Еще один 35-летний мужчина пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями головы и туловища.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что надпись Russia сорвали с куртки мужчины на Украине.