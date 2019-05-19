Об опасности извержения вулкана возле Токио предупредили в Японии
Рост вулканической активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 км от японской столицы, зафиксирован 19 мая. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на метеорологическое управление Японии.
Отмечается, что уровень опасности извержения был повышен с первого до второго по пятибалльной шкале. Также в регионе было зарегистрировано порядка 45 вулканических землетрясений.
Из-за опасности извержения было перекрыто автомобильное движение в радиусе 1 км от долины Овакудани. Кроме того, там приостановлена работа канатной дороги.
Ранее сообщалось, что турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях.