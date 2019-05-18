Собирающийся вылететь из Ульяновска в Москву самолет SSJ 100 был вынужден отложить взлет из-за неполадок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник аэропорту города.

По данным источника, рейс Ульяновск - Москва не вылетел из аэропорта из-за отказа первой гидросистемы.

Самолет прервал взлет на скорости 55 км/ч, уточняет агентство.

В настоящее время о пострадавших при инциденте не сообщается.

По словам источника, все пассажиры рейса отказываются лететь на Sukhoi Superjet 100.

Стоит отметить, что гидравлическая система самолета предназначена для управления механизмами и системами, которые отвечают за безопасность полета. На современных самолетах гидравлическая система имеет большое значение.

Ранее сообщалось, что завершена расшифровка «черных ящиков» сгоревшего SSJ 100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.