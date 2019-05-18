Рейс неисправного самолета прервали за минуты до вылета в Сургуте

Рейс самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнить полет по маршруту Сургут — Сочи, был прерван на взлетно-посадочной полосе из-за запаха гари, сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на очевидцев.

На телеканале рассказали, что об этом им сообщила жительница Ноябрьска Ольга Филиппова.

«Нас уже выкатили на взлетно-посадочную полосу, как с хвоста самолета пошел сильный запах гари», — сказала Филиппова.

Она добавила, что после жалоб пассажиров экипаж борта пошел проверять состояние самолета, а потом попросил пассажиров покинуть самолет.

В РИА «Новости» отметили, ссылаясь на пресс-службу Utair, что неисправным оказался Boeing 737-500. Характер технических неполадок не уточняется.

Ранее сообщалось, что самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево.